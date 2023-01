Législatives 2023 au Bénin: l’avis du gouvernement sur les scores du BR et de l’UP le Renouveau

Au cours de ses échanges avec la presse en ligne ce vendredi 20 janvier 2023, le Porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur les élections législatives, notamment sur les résultats obtenus par le Bloc Républicain (BR) et l’UP le Renouveau, les deux blocs de la mouvance présidentielle.

Le gouvernement se réjouit des scores obtenus par le Bloc Républicain et l’UP le Renouveau au soir du 08 janvier 2023. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, l’exécutif « prend ces résultats avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec beaucoup de satisfaction« .

Le Porte-parole fait constater que les résultats des deux blocs constituent « une approbation des populations, une ratification populaire des options prises par le gouvernement encore que patrice Talon ne s’est même pas impliqué dans la campagne ». « C’est une marque absolue de confiance que lui a accordée le peuple. Du côté du gouvernement, nous respectons les choix des populations », a ajouté Wilfried Léandre Houngbédji.

Pour rappel, l’UP le Renouveau et le Bloc Républicain ont respectivement obtenu 37,57% et 29,23% des suffrages exprimés. Sur les 109 sièges prévus pour la 9e législature, l’UP le Renouveau en a obtenu 53 et le Bloc Républicain 28. Par ailleurs, il est à noter que pour le compte de la 9e législature, l’opposition a fait son retour au parlement avec le parti Les Démocrates qui a obtenu 28 députés.