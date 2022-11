Législatives 2023 au Bénin: l’appel à la paix des chefs traditionnels

Il faut poser des actes qui préservent la paix et consolident l’unité nationale. C’est l’appel lancé par les têtes couronnées et les chefs traditionnels du pays lors d’un atelier initié par le médiateur de la République.

Le 08 janvier 2023, le peuple béninois sera aux urnes pour renouveler son parlement. Pour que ces élections se déroulent dans la paix, le médiateur de la République multiplie des initiatives en faveur de tous les corps constitués de la nationale capables de travailler pour le maintien de la paix.

Ainsi, le médiateur de la République, Pascal Essou a initié un atelier en l’honneur des têtes couronnées, les notables et des chefs traditionnels des Collines pour les impliquer dans la démarche de recherche de paix lors des élections législatives prochaines. Ces autorités morales qui ont beaucoup d’autorité dans leur zone d’influence sont sollicitées pour sensibiliser pour la paix avant, pendant et après les élections législatives de 2023.

L’atelier qui s’est tenu dans les locaux de la mairie de Savè a connu en dehors des chefs traditionnels, la participation du préfet du département des Collines Saliou ODOUGOU, les Maires de Bantè, Dassa, Glazoué, Savalou et Savè et le représentant résident de la CEDEAO, Amadou Diongue, partenaire technique et financier de l’initiative.

Dans ses propos liminaires, le médiateur de la République, Pascal Essou a fait savoir qu’il est un devoir pour sa personne et pour l’institution qu’il incarne, d’assurer et de préserver la Paix à tout prix dans le pays pour que les événements malheureux de 2019 et de 2021 n’aient plus jamais droit de cité dans le pays.

Le message de paix des chefs traditionnels …

Au terme de l’atelier, les têtes couronnées, les notables et les chefs traditionnels ont lu une déclaration de paix dite « déclaration de paix de Savè ». Selon le contenu de cette déclaration, les participants à cet atelier de paix ont fait la promesse d’œuvrer chacun à son niveau pour que le département des Collines ne soient plus associés à des violences électorales.

Ainsi, depuis savè, les chefs traditionnels ont lancé un appel pour la préservation de la paix dans le cadre des élections législatives du 08 Janvier 2023 et se sont engagés à œuvrer pour la paix et l’unité des filles et fils du pays.

Les autorités morales ont également invité les acteurs politique à jouer leur partition dans cette démarche de paix en posant des actes positifs qui concourent à la paix et à la cohésion sociale.