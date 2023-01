Législatives 2023 au Bénin: confusion autour d’un message de Guy Mitokpè, Azannaï ciblé ?

L’ancien député Guy Mitokpè a réagi ce mardi à l’actualité liée aux élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Sur sa page Facebook, ce membre du parti Les Démocrates a pondu un message confus qui pourrait être assimilé à une réplique à son ancien mentor.

« Comment un élève qui fait l’école buissonnière, peut-il se moquer d’un élève qui est deuxième ex æquo ? » a écrit Guy Mitokpè. Et comme si cela ne suffisait pas, il a enfoncé le clou en indexant dans un style comique les conservateurs du mouvement la Résistance et ceux qui se réjouissent du faible taux de participation aux élections législatives.

Même s’il ne l’a pas nommé, Candide Azannaï, coordonnateur national de la Résistance, pourrait être la cible du message de Guy Mitokpè. En effet, l’ancien ministre chargé de la Défense ne cesse de s’attaquer au parti Les Démocrates qu’il accuse d’être de connivence avec le gouvernement pour légitimer les lois électorales qu’il qualifie de scélérates.

« Arrêtez de chercher des poux partout »

Dans les commentaires, les internautes ont d’ailleurs très vite révélé qu’il s’agirait de Candide Azannaï. Mais Guy Mitokpè est revenu à la charge en accentuant la confusion. « Pourquoi certaines personnes s’échinent à démontrer que je parle de quelqu’un dont ils n’ont pas la preuve… Jusqu’à parler de ce que je ne sais pas », a-t-il répondu.

Selon Guy Mitokpè, « beaucoup de personnes ont parlé après les élections de résistance ou de boycott à l’intérieur du pays comme à l’extérieur ». « Arrêtez de chercher des poux partout. Nous sommes entrain de travailler sur les recours, donc pas le temps pour le moment de répondre à ceux qui tirent sur l’opposition, alors qu’ils sont dans la théorie », a-t-il poursuivi.