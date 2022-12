Législatives 2023 au Bénin: Bio Tchané espère un meilleur taux de participation

L’autre enjeu crucial des élections législatives de janvier 2023, c’est le taux de participation. Ce taux (27%) était très bas aux dernières législatives. Mais avec l’ouverture des élections cette fois-ci, le Secrétaire Général National du Bloc Républicain espère une meilleure participation des électeurs.

Contrairement à avril 2019, les législatives de janvier prochain pourrait connaître un fort taux de participation. En tout cas, c’est le souhait d’Abdoulaye Bio Tchané qui compte sur l’augmentation du nombre de partis en compétition. « Aujourd’hui, avec 7 partis politiques en compétition, nous espérons que la participation sera meilleure », a-t-il confié au micro de RFI.

Le ministre d’État a toutefois rappelé qu’après les législatives d’avril 2019, il y a eu d’autres élections (communales et présidentielle) où le taux de participation avait connu une augmentation.

Des élections apaisées en vue

Pour Abdoulaye Bio Tchané, il n’y a normalement pas de raison que les élections soient troublées. « Ceux qui ont pensé qu’en troublant la paix dans le pays, ils pouvaient imposer leur démarche, participent aujourd’hui et je pense donc qu’ils n’ont pas des raisons de s’engager dans des troubles à nouveau », a-t-il déclaré.

L’acteur politique, membre de la mouvance présidentielle assure qu’il y a une démarche d’apaisement générale dans le pays et chacun devrait y contribuer durablement. Sur le cas de Reckya Madougou et de Joël Aïvo dont la libération renforcerait cette démarche de paix, Abdoulaye Bio Tchané indique qu’il y a la voie de l’amnistie et celle de la grâce présidentielle. Néanmoins, il estime qu’aujourd’hui, « il est prématuré de dire ce qui va être fait ».