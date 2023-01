Législatives 2023 au Bénin: après le verdict, le MPL se réconforte et s’arme pour 2026

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a réagi après la proclamation des résultats provisoires des législatives de janvier 2023. A travers un point de presse animé au siège du parti, Expérience Tèbè a exposé les leçons tirées de cette expérience électorale.

Classé 6e avec 31 641 voix, soit 1,28% des suffrages exprimés, le MPL respecte le verdict de la Commission électorale nationale autonome (Céna). « Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur notre pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement », a déclaré le président du MPL.

Pour Expérience Tèbè, « le résultat de ces législatives représente, en lui-même, une belle victoire » pour le parti MPL. « Une pure victoire qui n’a souffert d’aucun achat de conscience et de pratiques malsaines observées au cours du scrutin », a-t-il précisé. C’est pourquoi le parti a adressé ses mots de reconnaissance à tous ceux qui ont porté leur choix sur le logo au balai.

« Déterminés, nous le sommes, plus que jamais »

Le MPL sort des élections législatives revigoré. En tout cas, Expérience Tèbè et les siens ne sont pas découragés et ne compte d’ailleurs pas baisser les bras. « Notre performance à ce scrutin est un carburant dans nos ailes pour nous pousser à plus d’initiatives, à plus de dévouements au service de notre peuple« , a déclaré le premier responsable du parti au balai.

Déterminés, nous le sommes, plus que jamais ! Et notre volonté de défendre les Béninoises et les Béninois est encore plus renforcée. Enterrés, nous l’avons été et l’histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient notre disparition. Expérience Tèbè

« Le jeu est désormais ouvert »

Le MPL pense déjà aux élections générales de 2026 et compte bien être de la partie. « Pour nous, le jeu est désormais ouvert. Notre absence au parlement n’émousse en aucune manière, notre ardeur et notre détermination à poursuivre le combat. A cet effet, nous lançons dès ce jour même, les jalons pour 2026, en vue de conquérir et gérer le pouvoir d’État, mais également être massivement représentée au parlement et contrôler des mairies », a indiqué Expérience Tèbè.

A l’endroit des militants et militantes du parti, Expérience Tèbè a lancé un appel à la mobilisation afin que le parti puisse relever efficacement les défis qui s’annoncent. Dans ses perspectives, le MPL ne boudera pas des entrées de personnes extérieures désireuses de se joindre à lui. « Nous aurons à unir tous ceux qui viennent à nous, tous ceux qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces pour porter au sommet de la gouvernance, le peuple ignoré et délaissé », a assuré Expérience Tèbè.