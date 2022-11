Législatives 2023 au Bénin: après la croix et la bannière, le NFN obtient son récépissé provisoire

La Nouvelle Force Nationale (NFN) peut désormais se compter dans le rang des partis ayant franchi la première étape de déclaration de candidature pour le compte des législatives de janvier 2023. Après une traversée de désert, Apollinaire Avognon et ces camarades ont enfin obtenu le récépissé provisoire.

La délégation du parti NFN a vu du rouge dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome (Céna) dans la nuit du mercredi 02 au jeudi 03 novembre. Comme le président du parti, Apollinaire Avognon, lui-même, l’a lancé dans la foulée, « ça été une traversée de désert ».

En effet, les équipes de la Céna ont très tôt compris que le dossier du parti NFN n’était pas à jour. Pour gagner du temps, surtout que d’autres formations politiques se bousculaient déjà à la porte, les émissaires du parti ont été d’abord invités à quitter la salle. C’est ainsi, qu’Apollinaire Avognon et son équipe de jeunes gens, ont trouvé refuge dans l’une des bureaux de la Céna.

Retour devant les agents de la Céna après plusieurs heures

Dans son lieu de retranchement, la délégation du parti NFN a passé plusieurs heures à réajuster son dossier. Elle s’est par la suite retrouvée pour la deuxième fois devant les agents de la Céna. Là encore, rien ne semblait encore prêt. On pouvait constaté l’exaspération des agents qui n’en pouvaient visiblement plus d’Apollinaire Avognon et de sa suite.

Malgré tout, le NFN a tenu bon et jusqu’au bout pour la réception de son récépissé provisoire d’enregistrement. La remise dudit récépissé est intervenue finalement le lendemain du passage du parti à la Céna, soit dans la journée du jeudi 03 novembre, pendant que tous les partis l’ont obtenu dans la nuit du mercredi.