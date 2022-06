Législatives 2022 en France: échec « inédit », Macron face aux réalités du pouvoir

Au soir du 2nd tour des élections législatives, le président francais Emmanuel Macron se retrouve dans une situation inédite. En effet, sa coalition n’a obtenu que 234 sièges au Palais-Bourbon, loin derrière le seuil des 289 sièges permettant de décrocher la majorité absolue. Le patron de l’Elysée se retrouve donc sans majorité pour gouverner.

L’opposition française a tenu son pari. Elle a empêché le parti au pouvoir Ensemble !, d’obtenir la majorité absolue, devant lui permettre de diriger le Parlement, après sa victoire à la présidentielle qui a consacré la réélection du président Emmanuel Macron.

En effet, selon les estimations d’Ipsos-Sopra Steria, la coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron ont obtenu 234 sièges au Palais-Bourbon, loin derrière le seuil des 289 sièges permettant de décrocher la majorité absolue. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), née de l’union de La France insoumise (LFI), d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste (PCF), a obtenu 137 élus, devenant ainsi la deuxième force politique au Palais Bourbon, pour peu que celle-ci reste unie.

Résultat surprenant pour le Rassemblement national (RN)

Le parti de la principale opposante Marine Le Pen, s’en est sorti avec un résultat assez impressionnant et à la fois surprenant. Le Rassemblement national (RN), a obtenu 89 députés, alors que Les Républicains (LR) obtiendraient, eux, 61 sièges et son allié UDI trois, contre une centaine dans la précédente législature.

Pour le compte de ce second tour, le taux d’abstention atteint 53,77%, selon le ministère de l’Intérieur.

L’opposition jubile

L’absence de la majorité absolue, est une première pour un président de la République tout juste élu depuis l’inversion du calendrier électoral, en 2002, faisant passer les législatives après la présidentielle.

Pour l’opposition, le parti au pouvoir a essuyé une défaite cuisante. « C’est une situation totalement inattendue, inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente », a souligné Jean-Luc Mélenchon, lors d’une conférence de presse diffusée par le service de presse de son parti. « C’est l’échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde », a conclut le vétéran.

Marine Le Pen promet « une opposition ferme, mais responsable »: « Nous incarnerons une opposition ferme, c’est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c’est-à-dire respectueuses des institutions et toujours constructive. Notre seule et unique boussole est l’intérêt de la France et du peuple français. », a-t-elle déclaré, juste après la publication des premiers résultats des élections législatives à 20 heures, ce dimanche 19 juin 2022.

Macron face aux réalités des pouvoirs

Macron s’attendait à des élections législatives difficiles, mais pas à ce point: ne pas obtenir la majorité. C’est un désenchantement extrême et un véritable casse-tête pour le patron de l’Elysée qui n’a qu’une seule issue désormais: entreprendre des manœuvres politiques afin de convaincre des députés d’autres bords, à s’engager pour sa cause pour obtenir une majorité à l’Assemblée Nationale, au risque de perdre quasiment le contrôle de sa gouvernance.

Une tâche qui ne serait pas facile puisqu’obtenir 59 députés n’est pas chose aisée. Mais Macron doit-y faire, car, c’était pas comme s’il avait le choix: ce sont les réalités du pouvoir. En Afrique, c’est comme une lettre déposée à la poste, les présidents le font si bien et Ouattara l’a encore prouvé récemment. Macron devrait peut-être prendre conseils chez ses homologues du continent noir, puisqu’il y joue sa carrière politique face à cette situation inédite qui présente de gros risques.

« La situation est inédite, a commenté la Première ministre Élisabeth Borne. Jamais l’Assemblée nationale n’a connu une telle configuration sous la Ve République. (…) En tant que force centrale à l’Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d’action. », a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne.