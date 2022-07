L’économie ukrainienne s’effondre, Kiev dévalue sa monnaie de 25% par rapport au dollar

La Banque centrale d’Ukraine a annoncé jeudi la dévaluation de la monnaie locale « hryvnia » de 25% par rapport au dollar américain, en raison des conséquences négatives de la guerre russe contre le pays.

La banque centrale d’Ukraine a annoncé jeudi 21 juillet la dévaluation de 25% de la monnaie nationale, la hryvnia, face au dollar, en raison de l’impact de l’invasion russe sur l’économie nationale. « Une telle mesure renforcera la compétitivité des producteurs ukrainiens » et « soutiendra la stabilité de l’économie dans les conditions de guerre », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Celle-ci a établi jeudi le taux d’échange à 36,57 hryvnias pour un dollar contre 29,25 hryvnias pour un dollar auparavant, cours qui était en vigueur dès le début de l’invasion russe fin février. Ce taux restera fixe jusqu’à la nouvelle décision de la banque centrale qui a préservé la plupart des restrictions sur le marché des changes introduites depuis le début de l’invasion russe pour empêcher un effondrement de la devise nationale.

L’économie ukrainienne s’est effondrée depuis le début de la guerre et pourrait voir son PIB plonger de 45% cette année, selon les dernières estimations de la Banque mondiale. Dans ce contexte de crise exceptionnelle, Kiev a demandé mercredi à ses créanciers de consentir à des accords permettant le report du paiement d’intérêts sur sa dette. Un groupe de créanciers occidentaux (dont la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni) a donné son accord à un tel report exhortant les autres détenteurs d’obligations ukrainiennes à en faire de même.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une guerre en Ukraine, qui a suscité de vives réactions internationales et l’imposition de sanctions économiques et financières « sévères » contre Moscou. Pour mettre fin à la guerre, la Russie exige que l’Ukraine renonce à toute velléité de rejoindre des entités militaires et maintienne une totale neutralité, ce que Kiev considère comme une « ingérence dans sa souveraineté ».