League Cup: le tirage au sort complet des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la League Cup a été effectué ce jeudi soir, juste après la victoire de Manchester City contre Liverpool (3-2). Plusieurs rencontres intéressantes sont au programme.

Manchester City est la dernière équipe à décrocher son ticket pour les quarts de finale de la League Cup, également dénommé Carabao Cup. Opposés à Liverpool à l’Etihad Stadium ce jeudi, les Skyblues ont pu compter sur des réalisations d’Erling Haaland (10è), Ryad Mahrez (47è) et Nathan Aké (58è) pour décrocher leur billet pour le tour suivant de la compétition. Et dans la foulée de cette victoire, le tirage au sort de ces quarts de finale de la League Cup a été effectué.

Manchester City affrontera Southampton pour faire un pas de plus vers le titre. L’autre favori du tournoi a cette étape, Manchester United, sera lui opposé à Charlton à Old Trafford. Pour le reste, Nottingham Forest accueillera Wolverhampton dans un derby des Midlands, tandis que le Leicester de Brendan Rodgers croisera le fer avec Newcastle, actuel troisième de Premier League et très difficile à bouger. Les rencontres se dérouleront en janvier 2023.

Le tirage au sort complet

Man United – Charlton

Southampton – Man City

Nottingham Forest – Wolverhampton

Newcastle – Leicester