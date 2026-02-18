Léa (Star Academy) épuisée alors que la tournée n’a pas encore démarré

Avant le coup d’envoi de la tournée 2026 , les anciens candidats de la Star Academy témoignent d’une fatigue palpable alors qu’ils s’apprêtent à enchaîner plus de 30 dates à travers la France. Les répétitions intensives, le rythme des journées et l’enchaînement des obligations promotionnelles alimentent des retours vidéo très suivis sur les réseaux sociaux, à quelques jours du premier concert prévu le 27 février à Reims.

Avant le coup d’envoi de la tournée 2026, les anciens candidats de la Star Academy témoignent d’une fatigue palpable alors qu’ils s’apprêtent à enchaîner plus de 30 dates à travers la France. Les répétitions intensives, le rythme des journées et l’enchaînement des obligations promotionnelles alimentent des retours vidéo très suivis sur les réseaux sociaux, à quelques jours du premier concert prévu le 27 février à Reims.

Parmi les artistes mobilisés figurent Ambre, Léa, Sarah, Bastiaan, Mélissa, Victor, Théo P., Jeanne et Anouk. Les préparatifs se déroulent en dehors du cadre de la résidence de la Star Academy, avec un emploi du temps resserré mêlant danse, chant et séances photo afin de finaliser le spectacle et la communication autour de la tournée.

Le rythme de travail est décrit comme plus soutenu que celui connu au château de Dammarie‑les‑Lys, où les candidats se levaient tôt et finissaient tard. Les journées de mise en place de la tournée multiplient les temps de répétition et les passages devant caméras et équipes médias, dans la perspective d’assurer une série de représentations homogènes sur l’ensemble des dates annoncées.

Publicité

D’intenses préparatifs avant la tournée

Les répétitions sont encadrées par des intervenants connus des participants. Jonathan Jenvrin est responsable des chorégraphies que les ex‑élèves devront assurer sur scène, tandis que Fanny Delaigue intervient en tant que répétitrice pour travailler les voix et le choix des interprétations. Ces rôles visent à structurer les numéros et garantir la cohérence artistique des shows sur la route.

Le premier concert de la tournée est fixé au 27 février à Reims. En amont de cette date, les neuf membres cités multiplient les sessions de préparation : cours de danse le matin, ateliers vocaux dans la journée, puis shootings et autres obligations visuelles et promotionnelles. Ce format de journée allongée est destiné à caler la scénographie, les placements et les transitions entre morceaux.

Sur TikTok, Léa a publié un vlog relatant la deuxième journée d’entraînement. Les images montrent un groupe visiblement éprouvé par l’intensité des journées. Mélissa confie : « On a faim, on est de mauvaise humeur parce qu’on a faim« , tandis que Victor résume : « Fin de répét’, mais pas fin de journée« .

Publicité

Face caméra, Léa fait le compte rendu d’une journée qui s’est achevée tard : « Grosse journée, on a fini assez tard, il est 22h33. Mais franchement, c’était trop cool, on a bien ri, on a beaucoup appris… j’ai hâte pour la journée de demain« . Quelques secondes plus tard, elle admet sa fatigue en lâchant : « Au bout du rouleau, je vais me foutre en l’air« .