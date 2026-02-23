Léa : la production lui interdit de montrer répétitions et costumes de la Star Academy

La tournée 2026 de la Star Academy démarre le 27 février à Reims et les coulisses restent partiellement fermées au public : les vlogs postés par la finaliste Léa montrent des répétitions intenses et l’épuisement des candidats, mais la production interdit de dévoiler les mises en scène et les costumes avant le premier show.

Sur son compte TikTok, Léa a publié des extraits de la deuxième journée de répétitions où l’on voit les participants enchaîner danse, chant et shooting photo. Parmi les élèves présents figurent Sarah, Bastiaan, Ambre, Anouk, Victor, Théo P., Jeanne et Melissa. Dans ces images, la fatigue transparaît : « J’en peux plus, il n’y a pas eu de pause », confie Léa, tandis que Mélissa signale l’état de lassitude du groupe — « On a faim, on est de mauvaise humeur parce qu’on a faim » — et Victor précise : « Fin de répét’, mais pas fin de journée ».

La jeune femme, qui a été présentée comme la finaliste malheureuse face à Ambre lors de l’émission, dit toutefois devoir limiter ce qu’elle partage. Après la fin des journées de répétition, la cadence reste soutenue avant le lancement officiel de la tournée ; Léa annonce donc une diminution prochaine de ses vlogs, expliquant que les contenus seront restreints pour respecter des consignes imposées par la production.

Un rythme effréné et des consignes de confidentialité

Les vidéos montrent des journées commencées le matin par la danse puis poursuivies par le travail vocal et des sessions photo, parfois jusqu’à tard le soir : dans l’une des séquences, Léa précise qu’il est 22h33 à la fin d’une longue journée de travail. Elle raconte aussi l’ambivalence du quotidien de ces « apprentis artistes » : beaucoup d’efforts et d’apprentissage, mais aussi de l’épuisement physique et mental.

Concernant la diffusion, Léa détaille les limites qui seront appliquées aux partages sur les réseaux sociaux : « Tant qu’on n’a pas eu le premier show de la tournée, on ne peut pas vous montrer trop de répétitions. Je n’ai pas le droit de vous montrer les mises en scène, les costumes. » Elle ajoute également que les journées de préparation « se ressemblent trop », ce qui contribue à la raréfaction des contenus publiés.

La tournée, qualifiée de « tour de France musical » dans les communications autour du projet, sera officiellement lancée à Reims le 27 février. Les vlogs de Léa continueront d’exister, mais à un rythme réduit et avec des images sélectionnées, en application des restrictions énoncées par la candidate et la production.