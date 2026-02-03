Léa : 70 000€ récoltés pour la finaliste de la Star Academy

Plus de 70 000 euros. À quelques jours de la finale de la Star Academy saison 13, programmée le samedi 7 février sur TF1, la cagnotte en ligne de soutien à Léa, candidate d’origine suisse, dépasse ce montant, suscitant un fort écho médiatique et sur les réseaux sociaux.

La somme résulte d’une mobilisation organisée principalement depuis la Suisse, où les dons ont été collectés pour financer des votes effectués depuis la France au nom des supporters helvétiques, la loi technique empêchant de voter par téléphone depuis la Suisse et la Belgique. Cette méthode, présentée par les organisateurs comme une solution pragmatique, vise à contourner une contrainte qui prive certains électeurs d’un accès direct au système de vote téléphonique utilisé par l’émission.

À 22 ans, Léa est passée d’outsider discret à candidate largement soutenue après plusieurs prestations jugées convaincantes par le public. Son billet pour la finale a été confirmé le 24 janvier, lors de la première demi-finale, quand Nikos Aliagas a annoncé sa qualification face à Sarah, l’une des favorites de la promotion.

La cagnotte : origine, progression et logistique

La collecte, hébergée sur la plateforme Happy Pot et intitulée « Cagnotte pour Léa – Direction la victoire », a connu une progression rapide. Dès décembre, lors d’un prime décisif, la cagnotte a atteint près de 15 000 francs suisses (environ 16 000 euros). Pour la demi-finale, la somme cumulée dépassait les 33 000 euros et, à l’approche de la finale, le total dépasse désormais les 70 000 euros.

Les organisateurs expliquent que ces fonds servent à payer les appels et SMS depuis la France, effectués au nom des donateurs suisses qui ne peuvent pas voter directement depuis leur pays. Jessica, l’une des coordinatrices de l’opération, souligne que ce type d’organisation existe depuis plusieurs saisons et a déjà été utilisé pour des candidats issus des DOM-TOM ou d’origines étrangères ; ce qui distingue la collecte actuelle, selon elle, c’est la visibilité publique du montant réuni.

Le profil des contributions est varié : la collecte affiche un don moyen de 37 euros et un montant minimum fixé à 10 euros. L’enthousiasme national est également cité comme un moteur de la mobilisation, certains supporters voyant dans la réussite de Léa une fierté helvétique comparable aux parcours de précédents candidats suisses, tels que Quentin Mosimann, mentionné par les organisateurs comme référence.

Sur le plan technique et réglementaire, la restriction de vote depuis la Suisse et la Belgique reste le principal élément explicatif de l’existence de la cagnotte : faute d’un dispositif de vote téléphonique disponible depuis ces pays, les groupes de soutien externalisent les opérations de vote vers des numéros français financés collectivement.