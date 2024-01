Le X-59, l’avion supersonique qui reliera Londres à New York en 90 minutes

- Publicité-

L’entreprise américaine de Défense et de sécurité, Lockheed Martin a présenté en collaboration avec la NASA un tout nouvel avion supersonique, le X-59. Considéré déjà comme «le petit frère du Concorde», l’engin devrait rallier Londres à New-York en 90 minutes.

La NASA et l’entreprise américaine de défense Lockheed Martin ont dévoilé leur avion supersonique « silencieux » après six ans de développement. Le X-59 devrait voler à 1,4 fois la vitesse du son, soit 925mph (environ 1.488km/h) et le bruit entendu au sol ne devrait pas dépasser les 75 décibels.

The Guardian révèle que l’avion, qui mesure 30,4 mètres de long et 8,99 mètres de large, possède un nez fin et effilé, une caractéristique conçue pour disperser les ondes de choc. Un premier vol d’essai est prévu «plus tard cette année» dans le cadre de la mission Quesst de l’agence spatiale américaine. Pendant ce temps, ingénieurs et artisans se ruent à la tâche sur l’avion mesurant 30,5 mètres afin de peaufiner les derniers détails.

La NASA avait lancé cette mission Quesst en 2018 pour développer un avion supersonique qui génère moins de bruit qu’un appareil classique de ce type. « En quelques années seulement, nous sommes passés d’un concept ambitieux à la réalité, » a souligné Pam Melroy dans un communiqué de presse. « Le X-59 de la NASA contribuera à changer notre façon de voyager, en nous rapprochant les uns des autres en beaucoup moins de temps, » a-t-elle fait remarquer.

Pendant cinquante ans, les États-Unis et d’autres pays ont interdit ces vols en raison du bruit qu’ils provoquent au passage du mur du son. L’espoir est que la mission fournira des données qui aideront les législateurs américains à reconsidérer l’interdiction des vols au-dessus de la terre ferme.