Le tourisme de croisière s’amorce au Congo-Brazzaville avec l’arrivée du navire SH Vega

Le port de Pointe-Noire a accueilli son premier bateau de croisière transportant des touristes étrangers. Cette arrivée marque un tournant pour le tourisme congolais, qui cherche à se diversifier et sortir de sa dépendance au secteur pétrolier.

Mercredi dernier, le navire SH Vega a débarqué au port de Pointe-Noire avec 150 touristes de différentes nationalités. Cette première visite d’un bateau de croisière dans la ville économique et pétrolière du Congo-Brazzaville est un signe encourageant pour les autorités qui cherchent à développer le tourisme dans le pays.

La ministre de l’Industrie touristique, Lydie Pongault, a salué cet événement en déclarant qu’il marque une nouvelle ère dans l’histoire du tourisme congolais. Pour sortir de la dépendance au secteur pétrolier, le gouvernement congolais a inclus le tourisme dans son Plan national de développement (PND) pour la période 2022-2026, aux côtés de cinq autres piliers économiques tels que l’agriculture, le numérique et l’artisanat.

Le président de la chambre de commerce de Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavouenzela, a également souligné l’importance du tourisme pour booster les autres secteurs de l’économie, tels que les transports, l’hôtellerie et l’artisanat.

Le port de Pointe-Noire est le plus important en eau profonde du golfe de Guinée et a été mis en concession en 2009. Il a été géré par le groupe français Bolloré jusqu’à récemment, date à laquelle ses actifs ont été vendus à l’Italo-suisse MSC. Le port a servi de transbordement dans la sous-région Afrique centrale et a accueilli jusqu’à un million de conteneurs en 2020. Cette arrivée du SH Vega marque un nouveau tournant pour le port de Pointe-Noire, qui espère développer son secteur touristique et diversifier son économie.