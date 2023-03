Le Top 10 des pays africains qui comptent le plus de millionnaires

Selon l’édition 2023 du rapport de la richesse en Afrique (Africa Wealth Report) publié par Henley & Partners, un cabinet londonien, en partenariat avec New World Wealth, l’Afrique du Sud caracole en tête sur la liste des 10 pays les plus riches d’Afrique en termes de résidents fortunés.

Le cabinet de conseil en migration d’investissement Henley & Partners a publié son classement annuel des pays africains avec le plus de résidents fortunés dans sonAfrica Wealth Report, en collaboration avec New World Wealth. L’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, est le pays qui compte le plus de millionnaires (37.800 personnes avec une fortune d’au moins un million de dollars, devançant l’Égypte (16.100), le Nigeria (9.800), le Kenya (7.700) et le Maroc (5.800).

Ces 5 pays concentrent ensemble 56 % des millionnaires et plus de 90 % des milliardaires recensés sur le continent africain, selon le rapport « Africa Wealth Report 2023 », publié mardi 28 mars par Henley & Partners, un cabinet britannique spécialisé dans le conseil en matière de migration des investissements et de la planification de la résidence et de la citoyenneté.

En ce qui concerne les milliardaires, l’Egypte occupe le premier rang avec 8 individus possédant une fortune supérieure ou égale à un milliard de dollars. Viennent ensuite, l’Afrique du Sud (5), le Nigeria (4) et le Maroc (4). Henley & Partners n’a pas recensé de milliardaires au Kenya, où il y a en revanche 15 centimillionnaires (individus fortunés détenant des actifs de 100 millions de dollars ou plus).

Le rapport révèle également que l’Afrique compte au total 138 000 millionnaires, 328 centimillionnaires et 23 milliardaires. Le Rwanda est le pays ayant enregistré la plus forte hausse du nombre de millionnaires en Afrique (+72%) entre 2012 et 2022.

Africa's 10 wealthiest nations (# of $ millionaires)



1. South Africa 🇿🇦 : 37,800

2. Egypt 🇪🇬-16,100

3. Nigeria 🇳🇬-9,800

4. Kenya 🇰🇪-7,700

5. Morocco 🇲🇦-5,500

6. Mauritius 🇲🇺-4,900

7. Algeria 🇩🇿-2,800

8. Ethiopia 🇪🇹-2,700

9. Ghana 🇬🇭-2,600

10. Tanzania 🇹🇿-2,400



La Côte d’Ivoire concentre le plus grand nombre de milliardaires dans la zone franc

Egalement au nombre de ces pays, qui concentrent le plus de richissimes figurent la Côte d’Ivoire avec 2.200 personnes possédant une fortune d’au moins 1 million de dollar. Ce chiffre a progressé de 27% sur la dernière décennie, c’est-à-dire entre 2012 et 2022. Même si le pays d’Alassane Ouattara est absent dans le top 10, la Côte d’Ivoire demeure le seul de la zone franc CFA figurant dans cette liste.