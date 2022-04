Le Togo va bénéficier d’une nouvelle aide financière de la Banque Mondiale

La Banque Mondiale a approuvé une nouvelle aide financière au Togo. Ce nouvel appui de l’institution financière est destiné à accompagner le pays dans sa politique de promotion de la cohésion sociale.

La Banque Mondiale a acté le décaissement d’un montant de 450 millions $ (près de 270 milliards) au profit du Togo et trois autres voisins du Golfe de Guinée : Bénin, Côte d’Ivoire et Ghana. Cette nouvelle enveloppe, qui sera octroyée via l’association internationale de développement (IDA), permettra de financer un projet de renforcement de la cohésion sociale dans la sous-région.

En détails, le projet, programmé sur 5 ans, mettra l’accent sur le renforcement des institutions locales et ciblera spécifiquement des groupes de populations vulnérables vivant dans les zones frontalières menacées par les conflits et les risques climatiques. L’objectif, selon l’institution financière, est de relever plusieurs défis, parmi lesquels la pauvreté, l’exclusion ou encore la faiblesse de la gouvernance.

De sources présidentielles togolaises, près de 4 600 communautés réparties dans les différents pays bénéficieront du projet.

Mercredi, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions $, destiné à soutenir le programme de croissance inclusive du Togo. Cette subvention de l’institution de Bretton Woods doit servir à soutenir les réformes fiscales, renforcer la gestion budgétaire et la viabilité financière, puis améliorer la prestation des services dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. « L’appui devrait ainsi servir à optimiser les performances des deux principaux opérateurs publics CEET et TdE ».

Partager : Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Imprimer