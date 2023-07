Le Togo reçoit un financement de 60 milliards de la Banque Mondiale pour le programme ASTRE

- Publicité-

Le Togo a reçu ce jeudi un soutien financier majeur de la part de la Banque Mondiale afin d’accélérer la mise en œuvre de son ambitieux programme social novateur, connu sous le nom d’ASTRE (Assistance Sociale Transformative pour la Résilience).

Au Togo, un accord de financement d’un montant impressionnant de 100 millions de dollars américains, soit environ 60 milliards de francs CFA, a été formellement signé lors d’une cérémonie officielle à Lomé ce jeudi 20 juillet. Ce partenariat stratégique entre le gouvernement togolais et l’Institution de Bretton Woods ouvre de nouvelles perspectives pour lutter contre l’extrême pauvreté et l’extrême vulnérabilité qui affectent une partie significative de la population.

Le ministre de l’économie et des finances, Sani Yaya, a souligné l’importance de ce financement en déclarant que le programme national de protection sociale non-contributive, adopté récemment par le gouvernement, mettait véritablement l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens les plus défavorisés du pays.

De son côté, Marie-Chantal Uwanyiligira, nouvelle directrice des opérations de la Banque Mondiale pour le Togo, a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat, soulignant que cet appui financier démontrait l’engagement de la Banque à accompagner les pays dans leurs efforts de développement durable et inclusif.

Le programme ASTRE se distingue par son approche innovante et intégrée qui vise à offrir une protection sociale renforcée aux populations vulnérables, tout en favorisant leur résilience face aux défis économiques et environnementaux. Ce financement permettra la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre la précarité, offrir un accès équitable aux services de base tels que la santé et l’éducation, et promouvoir des opportunités économiques durables pour tous.

Outre son impact direct sur le bien-être des Togolais, ce programme social ambitieux contribuera également à stimuler la croissance économique et à renforcer la stabilité sociale du pays. En investissant dans le capital humain et en promouvant l’inclusion sociale, le Togo se positionne ainsi sur la voie du développement durable et équitable pour l’ensemble de ses citoyens.