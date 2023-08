Le Togo passe à l’ère des manuels éducatifs libres

Les experts du secteur éducatif togolais et les représentants de la société civile ont validé ce mercredi 2 août 2023 un ambitieux plan visant à révolutionner l’enseignement au Togo par le biais de Ressources Éducatives Libres (REL).

Les REL, ces matériels d’apprentissage, d’enseignement et de recherche, sous toutes leurs formes et supports, se trouvent être soit du domaine public, soit protégés par le droit d’auteur mais publiés sous licence ouverte. Leur introduction marque un pas décisif vers une éducation plus accessible, dynamique et équitable pour tous.

La Commission Nationale de l’UNESCO a initié cet atelier dans le cadre du projet « Ressources éducatives libres (REL) », qui est piloté par l’UNESCO et financé avec le précieux soutien de l’Agence Française de Développement (AFD). Cette alliance entre acteurs locaux et partenaires internationaux témoigne de l’engagement collectif en faveur de l’éducation et du développement durable au Togo.

Le document stratégique validé lors de l’atelier embrasse plusieurs volets cruciaux pour la réussite du projet. Le volet production concerne toutes les ressources nécessaires pour créer ces manuels éducatifs libres, mettant ainsi le pays au cœur du processus de développement de son propre savoir. Le volet intégration vise à intégrer harmonieusement ces nouvelles ressources dans le système éducatif, favorisant ainsi leur adoption efficace par les enseignants et les élèves.

L’approche pédagogique, pilier fondamental de cette stratégie, repense la manière d’enseigner et d’apprendre, en s’appuyant sur la souplesse et la richesse des REL. Les ressources libres ouvrent une voie inédite pour une éducation plus participative, interactive et en phase avec les défis du XXIe siècle.

Une fois produites et intégrées, ces ressources éducatives libres devront être mises à la disposition de tous, sans barrières financières ou techniques, pour garantir une éducation égalitaire et inclusive.

