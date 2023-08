Le Togo parmi les 55 Pays pilotes du programme Business Ready de la Banque Mondiale

Le Togo a rejoint la première cohorte de pays pilotes du programme Business Ready de la Banque Mondiale, un mécanisme remplaçant le classement Doing Business.

Après avoir mis un terme au classement Doing Business en septembre 2021, la Banque Mondiale officialise maintenant son nouveau système d’évaluation de l’environnement des affaires : le Business Ready. Ce mécanisme innovant vise à évaluer le climat des affaires dans les économies mondiales tout en encourageant les réformes économiques et l’amélioration du secteur privé.

Grâce à ses efforts continus en matière de réformes économiques, le Togo a été choisi pour faire partie des 55 pays pilotes inaugurant le Business Ready. Malgré la suspension de la publication des rapports Doing Business, le Togo a maintenu le cap sur les réformes et la promotion du secteur privé. Une dynamique remarquable qui lui a valu une place au sein de la première cohorte des 55 pays pilotes du Business Ready.

Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Togo et la Côte-d’Ivoire se distinguent comme les seuls membres de cette première cohorte des pays pilotes. Cela met en lumière l’engagement des deux pays envers l’amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé dans la région.

Le lancement officiel du Business Ready marque une nouvelle ère dans l’évaluation de l’environnement des affaires à l’échelle mondiale. Les 55 pays pilotes, dont le Togo, travailleront en étroite collaboration avec la Banque Mondiale pour affiner et mettre en œuvre ce nouveau mécanisme.

La première publication du rapport Business Ready, regroupant les évaluations des 55 pays pilotes, est attendue pour le premier trimestre 2024. Cela permettra de mieux comprendre l’impact de ce nouvel outil sur l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion du secteur privé à travers le monde.