Le Togo devient actionnaire de la compagnie aérienne Asky

Le Togo a écrit un nouveau chapitre dans son histoire aérienne en devenant un actionnaire de premier plan au sein de la compagnie aérienne Asky. Cette étape stratégique, marquée par une prise de participation à hauteur de 14,39%, représente une nouvelle ère de souveraineté et de coopération dans le secteur de l’aviation.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Lomé ce lundi 21 août en présence de nombreux partenaires de premier plan, dont Ethiopian Airlines, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et du ministre Sani Yaya, ministre de l’Economie et des des Finances.

« Je voudrais vous dire toute la satisfaction du président Faure Gnassingbé et celle du gouvernement tout entier concernant l’aboutissement des négociations entre les parties« , a déclaré Sani Yaya, le ministre de l’Économie et des Finances du Togo, reflétant ainsi l’enthousiasme national face à cette nouvelle initiative.

L’entrée du Togo en tant qu’actionnaire d’Asky marque un moment historique pour l’aviation africaine. Fondée par le visionnaire togolais Gervais Koffi Djondo, Asky est devenue une force majeure dans le secteur, offrant un réseau de 23 destinations dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Cette nouvelle alliance consolidera davantage la position d’Asky en tant que principal acteur de la connectivité aérienne dans la région.

L’angle humanitaire et économique est mis en avant par le gouvernement togolais. Cette prise de participation revêt une signification bien plus profonde que la simple acquisition de parts. Elle souligne l’engagement du pays envers le développement de l’industrie aérienne locale et régionale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la coopération interafricaine.