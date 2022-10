Le Togo alerte sur des cas d’oreillons détectés dans l’extrême-nord

Des cas d’oreillons ont été détectés dans l’extrême-nord du Togo, selon les autorités qui ont rassuré avoir pris des dispositions idoines pour contrer cette situation le plus rapidement possible.

Au Togo, “des cas groupés d’oreillons ont été observés chez des enfants d’âge scolaire dans le district de l’Oti” (Savanes), a annoncé mardi, le ministère de la santé. « Si aucun décès n’a été enregistré à ce jour, des dispositions (prise en charge, sensibilisation notamment) ont été prises pour assurer la détection précoce d’autres éventuels cas de maladies à potentiel épidémique », a rassuré la présidence togolaise.

Cependant, les autorités togolaises ont invités les populations à la vigilance et à l’observation de certaines mesures d’hygiène : lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, l’adoption de certains réflexes au moment de tousser ou éternuer, l’arrêt de la fréquentation scolaire en cas de signes suspects et la consultation dans une formation sanitaire proche.

En rappel, les oreillons sont dus à un virus qui se transmet par des gouttelettes de salive émises par la personne infectée. “Il s’agit d’une maladie habituellement bénigne, mais pouvant entraîner de nombreuses complications en cas d’immunité faible”, précise le ministère de la santé. Ses manifestations sont notamment un gonflement en avant d’une ou des deux oreilles, des difficultés à mâcher et avaler, une fièvre modérée et des maux de tête.

La guérison prend environ deux semaines…

Les oreillons, c’est une infection virale qui touche les glandes salivaires et qui peut être facilement prévenue par un vaccin. Les oreillons affectent les glandes parotides, les glandes salivaires sous et devant les oreilles. Certaines personnes ne ressentent aucun symptôme. Lorsque des symptômes apparaissent, ils se manifestent par des glandes salivaires gonflées et douloureuses, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et une perte d’appétit.

Le traitement est axé sur le soulagement des symptômes. La guérison prend environ deux semaines. La maladie peut être prévenue par le vaccin ROR (contre la rougeole, les oreillons et la rubéole).