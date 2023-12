Le tiktokeur le plus suivis, Khaby Lame, annonce son mariage avec Wendy Thembelihle Juel

- Publicité-

Le tiktokeur le plus populaire, Khaby Lame, a fait une annonce qui a ému ses fans. Le jeune Italien de 23 ans a partagé sur les réseaux sociaux ses fiançailles avec Wendy Thembelihle Juel.

Le tiktokeur le plus suivis, Khaby Lame, sera bientôt marié. Il annoncé ses fiançailles à ses plus de 161 millions d’abonnés sur le réseaux social tiktok à travers un cliché sensationnel. Sur une photo partagée, on peut voir le couple avec un sourire radieux, une preuve de leur amour et de leur complicité. Wendy Thembelihle Juel, la future épouse de Khaby Lame, affiche fièrement une bague en pierres précieuses à son annulaire gauche.

Selon les informations révélées par le journal italien « Corriere della sera », la photo a été prise à Copenhague, le lieu de naissance de Wendy Juel. Ce choix de destination montre à quel point ce moment est précieux pour le couple.

Bientôt le mariage

Le mariage, qui se tiendra au Sénégal, promet d’être un événement mémorable pour Khaby Lame et sa compagne. Les détails de la cérémonie restent toutefois confidentiels, mais il est certain que la fête sera à la hauteur de l’amour que se portent ces deux jeunes tourtereaux.

- Publicité-

L’annonce des fiançailles a suscité de nombreuses réactions positives de la part de ses fans. Les fans de Khaby Lame sont impatients de découvrir les prochaines étapes de cette belle histoire d’amour et de voir les moments forts du mariage.

Khaby Lame est connu pour ses vidéos muettes et humoristiques sur la plateforme chinoise TikTok, où il a conquis le cœur de millions de personnes grâce à son charme et à son sens de l’humour. Son talent indéniable lui a valu une renommée mondiale, transformant le jeune homme en une véritable star des réseaux sociaux.