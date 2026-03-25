Le Tchad acte la fermeture de son ambassade en Côte d’Ivoire

Le Tchad a officiellement mis fin aux activités de son ambassade en Côte d’Ivoire, lors d’une cérémonie tenue le mardi 24 mars 2026. L’acte symbolique, marqué par la descente des couleurs nationales et le retrait de la plaque signalétique, consacre la fermeture de la représentation diplomatique tchadienne à Abidjan.

Cette décision s’inscrit dans une politique de rationalisation des ressources publiques, justifiée par des contraintes budgétaires. La cérémonie a été présidée par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Djangbeye Guelngar Évariste.

La fermeture de l’ambassade en Côte d’Ivoire intervient dans un contexte plus large de réorganisation de la carte diplomatique tchadienne. Les autorités ont engagé une réduction et une reconfiguration de certaines représentations à l’étranger. Dans cette dynamique, plusieurs missions diplomatiques ont également été concernées, notamment au Gabon, à Istanbul et en Israël. À Kigali, le Tchad a toutefois choisi d’ouvrir un consulat général, tandis qu’au Bénin, un consulat général a été transformé en ambassade.

La fermeture de l’ambassade du Tchad au Gabon jugée discutable

Les autorités tchadiennes assurent que cette « vaste restructuration et rationalisation de la présence diplomatique à l’étranger » ne remet pas en cause les relations bilatérales avec les pays concernés, et réaffirment leur volonté de maintenir et renforcer leurs partenariats diplomatiques.

Publicité

S’agissant de la fermeture de l’ambassade en Israël, des sources indiquent que la décision, prise dès septembre dernier, n’est pas liée aux tensions au Moyen-Orient. À l’époque, il était déjà affirmé qu’il n’existait « aucun froid » entre les deux pays.