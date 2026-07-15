Le sosie de Philippe Etchebest repéré à Dallas lors du match France-Espagne Un sosie de Philippe Etchebest aperçu à la mi-temps du match France-Espagne à Dallas Philippe Etchebest : son sosie remarqué pendant le match France-Espagne à Dallas

Lors de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l’Espagne à Dallas, un événement inattendu a capté l’attention des spectateurs lors de la mi-temps. Un homme, dont l’apparence est frappante de ressemblance avec Philippe Etchebest, la célèbre figure de la gastronomie française, a été aperçu dans les tribunes. Cette apparition insolite a suscité la curiosité et l’amusement des téléspectateurs, ravivant brièvement l’image du chef réputé en dehors du contexte sportif.

Après plusieurs semaines de compétition intense sur le sol américain, l’équipe de France a vu son parcours s’arrêter en demi-finale, après une confrontation serrée contre l’Espagne. Les Bleus, menés par Didier Deschamps, ont livré un combat acharné mais ont dû céder face à une équipe espagnole maîtrisant parfaitement le contrôle du ballon et le tempo du match. Kylian Mbappé a exprimé sa déception, soulignant un niveau de jeu en dessous des attentes et une incapacité à inverser la dynamique imposée par la Roja.

Si la performance des Bleus a dominé les débats, cette apparition singulière durant la pause a fait parler d’elle. En effet, un spectateur arborant une barbe grisonnante, une casquette et un béret, avec une stature impressionnante, a fait penser instantanément au célèbre chef Philippe Etchebest, même s’il n’était pas officiellement présent à l’événement.

Un sosie remarqué et une réaction enjouée depuis le monde audiovisuel

Philippe Etchebest, doublement étoilé au Guide Michelin et Meilleur Ouvrier de France, est connu autant pour ses exploits culinaires que pour son rôle de personnalité médiatique en France, notamment à travers ses émissions sur M6 telles que Top Chef ou Cauchemar en cuisine. Passionné de musique, le chef n’est pas un inconnu des scènes musicales où il se produit avec son groupe « Chef & The Band ».

Le sosie aperçu à Dallas a ainsi créé un clin d’œil amusant, d’autant que l’on sait que Philippe Etchebest est souvent associé à une forte présence et un tempérament charismatique. Ce moment de mi-temps insolite n’a pas échappé à Laurent Ruquier, célèbre animateur français, qui réagit avec humour sur les réseaux sociaux en espérant que cette apparition ne présage pas un épisode de « Cauchemar à Dallas », en référence à l’émission du chef cuisinier dédiée aux restaurateurs en difficulté.

Cette séquence inattendue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une série de commentaires et réactions enthousiastes et humoristiques. Elle a apporté un souffle de légèreté au sein d’un contexte sportif tendu, offrant une surprise et un moment de divertissement supplémentaire aux fans du tournoi mondial.