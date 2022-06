Le showbiz ivoirien en deuil, DJ Brico s’en est allé

Le chanteur de Couper-décaler, DJ Brico, malade depuis un moment a finalement succombé à sa maladie. Il s’en est allé dans la matinée de ce jeudi 23 juin 2022.

Le monde du showbiz ivoirien est une fois encore frappé par un deuil. En effet DJ Brico, le chanteur du Couper Décaler a rejoint le Seigneur, après un bon moment de maladie, qui l’avait même éloigné de la scène musicale. Reçu même récemment sur l’émission Peopl’Emik, diffusée sur La 3, le défunt avait effectué une demande d’aide à l’endroit de la Première Dame de la République de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

« Mon corps souffre, mais mon âme et mon esprit vont bien. Je pense que spirituellement il faut être bien pour que moralement tout se passe bien. Je souffre d’une insuffisance rénale chronique depuis près d’un an. J’étais hospitalisé dans une clinique de la place, ça s’est aggravé et là, ils m’ont transféré en urgence au CHU de Yopougon, c’était vraiment difficile. J’ai fait trois jours dans le coma, je reviens de loin. Je fais deux dialyses par semaine, la dialyse fait 40 000 F CFA par jour. J’ai besoin de soutien financier. Maman Ouattara, ton fils a besoin de toi, j’ai besoin de ton soutien. À madame Bédié, j’ai besoin aussi de soutien », avait déclaré Brico DJ.

Qui est DJ Brico ?

Brico DJ, de son vrai nom Koddy Bouo Brice, fait partie des voix qui ont propulsé le couper décaler dès sa création. Ainé d’une famille de quatre enfants, il a vu le jour le 30 novembre 1982 dans la ville de Daloa. En 2005 il sort son premier album baptisé « Gloire à Dieu », composé de six titres. Son second album, « Renaissance », a été mis sur le marché deux années plus tard.