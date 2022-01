Le Rwanda rouvre sa frontière avec l’Ouganda, après près de 3 ans de fermeture

Le Rwanda a annoncé ce vendredi, la réouverture le 31 janvier prochain, du principal poste-frontière avec l’Ouganda, fermé depuis février 2019.

Le Rwanda va ouvrir sa frontière avec l’Ouganda. L’annonce a été faite par le chef de la diplomatique rwandaise qui précise que la réouverture sera effective dès le 31 janvier prochain. « Après la visite au Rwanda du général Muhoozi Kainerugaba (…) le 22 janvier, le gouvernement du Rwanda a pris note qu’il existe un processus pour résoudre les problèmes soulevés par le Rwanda, ainsi que des engagements du gouvernement d’Ouganda à lever les obstacles restants », affirme le ministère rwandais des Affaires étrangères, dans un communiqué publié tôt ce vendredi matin.

À cet égard (…), le gouvernement tient à informer le public que le poste-frontière de Gatuna entre le Rwanda et l’Ouganda sera rouvert à partir du 31 janvier», ajoute le ministère. «Le gouvernement du Rwanda reste attaché aux efforts en cours pour résoudre les problèmes en suspens entre le Rwanda et l’Ouganda et estime que l’annonce d’aujourd’hui contribuera positivement à la normalisation rapide des relations entre les deux pays», conclut le texte.

Cette annonce qui intervient après près de 3 ans de fermeture, marque le dégel des relations diplomatiques entre les deux pays voisins. Le Rwanda a fermé sa frontière avec l’Ouganda en février 2019. Kigali accusait l’Ouganda d’enlever ses ressortissants et de soutenir des rebelles cherchant à renverser Paul Kagame. Kampala a accusé pour sa part le Rwanda d’espionnage et d’avoir tué deux hommes lors d’une incursion sur son territoire en mai 2019, ce que Kigali a contesté.