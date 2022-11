Le Rwanda dénonce la violation de son espace aérien par un avion de chasse congolais

Dans un communiqué dont BENIN WEB TV a eu connaissance, le Rwanda a dénoncé ce lundi, la violation de son espace aérien par un avion de chasse congolais de type Sukhoi-25.

« Un avion de chasse Sukhoi-25 en provenance de la République démocratique du Congo a violé l’espace aérien rwandais à 11h20 ce matin et s’est brièvement posé à l’aéroport de Rubavu dans la province de l’Ouest », a informé les autorités rwandaises qui disent n’avoir entrepris « aucune action militaire en réponse, et l’avion est retourné en RDC ».

« Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC, qui a reconnu l’incident », a conclu le communiqué. Cet incident diplomatique intervient alors que la tension est nettement montée d’un cran entre le Rwanda et la RDC ces dernières semaines. La RDC qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 a expulsé le diplomate rwandais en poste à Kinshasa. Le Rwanda qui a regretté la décision du pays voisin, dit être déterminé à œuvrer pour une solution pacifique.

« Il est regrettable que le gouvernement de la RDC continue de prendre le Rwanda comme bouc émissaire pour dissimuler et détourner l’attention de ses propres échecs en matière de gouvernance et de sécurité. », a souligné le communiqué officiel de Kigali, ajoutant que: « Le Rwanda reste déterminé à contribuer à une solution de sécurité régionale durable et pacifique dans les cadres régionaux convenus, notamment la Feuille de route de Luanda et le Processus de Nairobi. ! ».

Le M23 gagne à nouveau du terrain

De violents combats ont repris depuis le samedi 22 octobre 2022, entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de la cité de Bunagana, près de la frontière avec l’Ouganda, depuis 04 mois. Selon nos sources, les rebelles prennent le dessus, et les combats se rapprochent de Goma, alors que l’armée congolaise tente de reprendre le contrôle des villes contrôlées par les rebelles.

Selon l’ONU, « des milliers de personnes déplacées, dont en majorité des enfants, continuent d’arriver à Kanyaruchinya, au nord de Goma, fuyant les violences dans le Territoire de Rutshuru. L’accès à l’eau, aux abris, à la nourriture sont parmi les besoins les plus urgents ».