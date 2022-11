Le Royaume-Uni va retirer ses troupes du Mali, pour avoir fait recours au groupe russe Wagner

Le Royaume-Uni annonce ce 14 novembre le retrait anticipé de ses militaires actuellement déployés au Mali. Le secrétaire d’État aux forces armées a mis en avant le recours de la junte au pouvoir au groupe paramilitaire russe Wagner.

Londres a décidé de retirer ses forces déployées au Mali au sein de la Minusma. « Le contingent du Royaume-Uni quittera (…) la mission de la paix de l’ONU plus tôt que prévu », a indiqué le secrétaire d’Etat aux forces armées James Heappey devant la Chambre des Communes. Le secrétaire d’Etat a mis en avant ce qu’il appelle « la mauvaise volonté » de la junte malienne et son recours à la SMP russe Wagner.

Le partenariat entre la junte de Bamako et le groupe Wagner, dont l’Onu a dénoncé les violations des droits de l’Homme dans plusieurs pays où il intervient, est contre-productif pour rétablir la paix au Sahel, a ajouté James Heappey. La Grande-Bretagne avait déployé son contingent et des hélicoptères lourds Chinook au Mali en 2020 pour appuyer l’action de la Minusma et de la force française Barkhane, qui s’en est depuis retirée.

250 soldats britanniques déployés au Mali

Depuis, les tensions entre Bamako et Paris restent vives. En octobre, le ministre malien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement de transition exercerait son droit à se défendre si la France continuait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale du Mali. Selon la junte au pouvoir, Paris aurait violé l’espace aérien malien et livré des armes à des combattants islamistes. Les autorités françaises ont nié ces accusations.

250 soldats britanniques sont déployés dans le cadre de l’opération Newcombe depuis décembre 2020. Ils avaient été déployés dans le cadre d’un engagement britannique de trois ans. Leur départ ne va guère peser numériquement mais c’est une claire indication que des pays contributeurs s’interrogent sur le sens de leur présence au Mali.