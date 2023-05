Le Royaume-Uni va fournir des missiles de croisière à l’Ukraine

- Publicité-

L’Ukraine va recevoir pour la première fois des missiles de croisière Storm Shadow de longue portée de la part du Royaume-Uni, un geste qui renforce les capacités militaires de Kiev face à la Russie.

Le gouvernement britannique a annoncé la livraison de missiles de croisière Storm Shadow à l’Ukraine, faisant du Royaume-Uni le premier pays qui va fournir ce type d’armement de longue portée à Kiev.

Ces missiles, qui ont une portée de 250 kilomètres, sont capables de frapper des cibles terrestres et maritimes avec une grande précision. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Ukraine et la Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et soutient les séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

- Publicité-

La fourniture de ces missiles de croisière à l’Ukraine est une mesure qui va renforcer les capacités militaires de Kiev face à la Russie, mais elle risque également de provoquer une réaction négative de Moscou. Le gouvernement ukrainien, quant à lui, a salué cette initiative du Royaume-Uni et a souligné l’importance de soutenir l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans un contexte géopolitique complexe.