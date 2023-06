Le Royaume-Uni instaure un droit d’entrée de 12 euros pour certains voyageurs étrangers

- Advertisement -

Le Royaume-Uni a rejoint la liste croissante des pays qui ont mis en place un droit d’entrée pour les visiteurs sans visa entrant à ses frontières.

À partir du 15 novembre, les ressortissants du Qatar se verront imposer un nouveau droit d’entrée lorsqu’ils se rendront au Royaume-Uni. D’un montant de 10 livres sterling, soit environ 12 euros, cette mesure vise à instaurer une autorisation électronique de voyage (ETA) pour ces voyageurs. Selon les informations du gouvernement britannique, cette ETA sera exigée pour tous les séjours touristiques, professionnels ou étudiants d’une durée inférieure à six mois.

L’ETA sera directement liée au passeport et sera valide pendant deux ans, ou jusqu’à l’expiration du passeport du voyageur. Cette nouvelle procédure qui entre en vigueur à partir du 15 novembre concerne pour le moment les ressortissants du Qatar. Par la suite, à partir du 22 février 2024, cette exigence sera étendue aux ressortissants de six autres pays : l’Arabie saoudite, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman et les Émirats arabes unis.

Le gouvernement britannique indique également que d’autres nationalités seront ajoutées à cette liste ultérieurement. Il reste à savoir si des pays européens seront également concernés par cette mesure. Cette nouvelle politique d’ETA vise à renforcer les contrôles et la sécurité aux frontières du Royaume-Uni. Avec cette nouvelle mesure, le Royaume Uni rejoint ainsi d’autres pays, comme les États-Unis (États-Unis) et l’Union européenne (UE),

