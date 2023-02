Le Rotary Club Cotonou Lagune organise une soirée de gala pour l’accès à l’eau potable dans les zones rurales »

Le Rotary Club Cotonou Lagune est un club caritatif qui s’est donné pour mission de servir les populations les plus vulnérables de sa communauté. Chaque année, le club organise des soirées de gala pour financer ses projets humanitaires. Cette année, l’événement aura lieu le samedi 18 février 2023, au Majestic Cadjehoun et sera consacré à la collecte de fonds pour aider les populations rurales à avoir accès à l’eau potable.

L’eau potable est un élément vital pour la santé et le bien-être des populations. Malheureusement, de nombreuses communautés rurales dans le monde n’ont pas accès à une source d’eau propre et sont obligées de boire de l’eau insalubre. Cette situation entraîne de nombreuses maladies telles que la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde, qui peuvent être mortelles pour les enfants et les personnes âgées.

Le Rotary Club Cotonou Lagune a décidé d’agir en faveur de ces populations en collectant des fonds pour financer des projets visant à fournir de l’eau potable dans les zones rurales. L’argent récolté lors de la soirée de gala sera utilisé pour acheter des équipements de traitement de l’eau, construire des puits, des forages et des systèmes d’adduction d’eau potable.

La soirée de gala sera une occasion de se rassembler pour soutenir cette noble cause tout en passant un bon moment. Les invités pourront profiter d’un dîner gastronomique, de divertissements, d’enchères et d’autres activités amusantes tout en sachant que leur participation contribue à un projet important.

Si vous souhaitez soutenir cette initiative, vous pouvez acheter des billets pour la soirée de gala auprès du Rotary Club Cotonou Lagune ou faire un don directement sur leur site web. En agissant ensemble, nous pouvons aider les populations rurales à avoir accès à l’eau potable et à améliorer leur qualité de vie.