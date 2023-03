Le riz, source inépuisable de bienfaits pour les plantes

Très adulé par les enfants, mais aussi les adultes, le riz est également une source inépuisable de bienfaits pour les plantes. Découvrez dans cet article une recette d’engrais naturel pour à base de riz cru pour les plantes.

Beaucoup de gens l’ignorent, mais le riz blanc est un excellent engrais naturel pour vos plantes. En effet, cet aliment, mondialement consommé, est riche en amidon, en glucides et en vitamine B, ce qui en fait une formidable source de nutriments pour les végétaux. Mais ce n’est pas tout : il contient également des minéraux comme l’azote, le phosphore, le magnésium et le potassium, des substances idéales pour favoriser la croissance et la floraison des plantes.

Il est conseillé de le préparer avec du riz non traités, c’est-à-dire sans ajout d’additifs ni de conservateurs. Voici les étapes à suivre :

Versez 100 g de riz dans un récipient et ajoutez 1 litre d’eau.

Mélangez soigneusement et laissez tremper ainsi pendant environ 24h. Cela permettra au riz de libérer tous ses nutriments dans l’eau, qui sera par la suite utilisée sur les plantes.

Passé ce délai, le riz aura une texture tendre. Mélangez encore une fois et filtrez à l’aide d’un tamis. Même si c’est le liquide qui nous intéresse, vous ne ferez pas de gaspillage pour autant : vous pourrez utiliser les grains comme engrais organique naturel, en l’appliquant au sol afin de créer un substrat nutritif qui fera pousser les plantes de manière plus rapide et plus saine. En prime, l’ajout des grains de riz renforcera l’effet bénéfique de l’engrais liquide.

Mode d’emploi

L’eau de riz est maintenant prête à l’emploi : cependant, avant de l’utiliser, il est conseillé de la diluer dans de l’eau (1 tasse d’engrais pour 10 litres d’eau). Une fois l’opération faite, vous pouvez la verser sur le sol autour des plantes ou sur les feuilles, selon les besoins de chaque plante.

Par ailleurs, il est recommandé d’utiliser cet engrais naturel à base de riz blanc toutes les deux semaines, pour obtenir des plantes vigoureuses et une floraison abondante.