« … le rejet français est minoritaire dans la plupart des pays francophones », Lionel Zinsou

La Françafrique n’existe plus depuis longtemps, du moins, cela n’existe encore que dans l’esprit de ceux qui la combattent. C’est l’avis de Lionel Zinsou qui affirme que le rejet français est minoritaire dans la plupart des pays francophones.

Dans un entretien accordé au quotidien « L’Express », l’ancien premier ministre béninois a opiné sur le sentiment anti-français qui se développe dans certaines parties de l’Afrique de l’ouest. Dans son développement, le banquier d’affaires invite au discernement. Selon lui, le prétendu sentiment anti-français dont les gens se glosent n’est qu’une vue de l’esprit.

A le croire, la Françafrique n’est qu’une histoire lointaine et l’ingérence de la France dans les affaires des États africains remonte des années derrières. Ce système paternaliste, précise-t-il n’existe encore que dans l’esprit de ceux qui le combattent.

« La France a une pratique d’ingérence actives dans les 20 années qui ont suivi l’indépendance. C’était du passé. On peut dater la rupture au quinquennat de Hollande et elle a été amplifiée par Emmanuel Macron« , a martelé le franco-béninius.

Pour Lionel Zinsou, « les images sont souvent trompeuses: le rejet français est minoritaire dans la plupart des pays francophones et inexistant dans les pays anglophones et lusophones qui forment la majorité du continent », a indiqué l’ancien premier ministre de Boni Yayi.

Selon Lionel Zinsou, contrairement à ce qui est véhiculé, la France n’a pas véritablement d’intérêts stratégiques et économiques majeurs dans les pays en question. « Certes les entreprises françaises sont présentes, certes on compte quelques milliers de résidents dont on peut assurer facilement la sécurité.

Le banquier d’affaire franco-béninius dans un jeu de comparaison a évalué les PIB de la Guinée, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger et même du Gabon qui ne font que 20 % du PIB du Nigeria. Il en déduit que ceux qui estiment que pour leurs intérêts que la France est présente dans les pays comme le Niger et autres se trompent largement.