Le Real Madrid soutient Vinicius Junior

Dans un communiqué (ci-dessous) publié ce lundi, le Real Madrid est sorti du silence sur l’affaire Vinicius Jr, victime de racisme dimanche lors de la défaite sur la pelouse de Valence. Le club Merengue a soutenu son joueur et annoncé avoir déposé plainte auprès de la justice espagnole.

Le Real Madrid CF montre sa plus grande répulsion et condamne les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinícius Junior. Ces faits constituent une atteinte directe au modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique. Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine, raison pour laquelle il a déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l’État, en particulier auprès du bureau du procureur contre les crimes de haine et la discrimination, afin que les faits puissent faire l’objet d’une enquête et que les responsabilités soient claires. L’article 124 de la Constitution espagnole établit les fonctions du ministère public pour promouvoir l’action de la justice dans la défense de la légalité et des droits des citoyens et de l’intérêt public. Pour cette raison, et compte tenu de la gravité des événements survenus, le Real Madrid s’est tourné vers le bureau du procureur général de l’État, sans préjudice de sa comparution en tant que poursuite privée dans les procédures en cours.