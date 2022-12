Le Real Madrid sort du silence après la retraite internationale de Karim Benzema

Dans un court message sur ses réseaux sociaux, Karim Benzema a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale. Dans la foulée, le Real Madrid a réagi à cette décision de son attaquant.

Karim Benzema et la sélection française, c’est fini. L’attaquant des Bleus a en effet annoncé ce lundi sa retraite internationale. C’est à travers un post sur son compte Instagram que le Nueve a annoncé sa décision. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin« , a écrit le Ballon d’Or 2022 en légende d’une photo de lui avec le maillot de l’équipe de France.

Une décision qui a enflammé la communauté sportive avec des réactions dans tous les sens. Actuel club de Benzema, le Real Madrid a aussi réagi à cette annonce surprise du Merengue. Le club espagnol a posté la photo du Nueve avec le maillot tricolore sur ses comptes officielles.

Une décision précipitée par une désillusion au Mondial?

Un choix motivé par sa désillusion à la Coupe du monde 2022? Convoqué avec les Bleus pour ce tournoi, qu’il préparait depuis des mois, l’ancien joueur de Lyon a finalement déclaré forfait en raison d’une blessure. Mais selon Diario AS, le joueur de 34 ans a appris à son retour à Madrid que son mal n’était pas si grave, au point de l’empêcher de disputer la compétition.

Ayant appris cette nouvelle sans doute bonne pour le Ballon d’Or 2022, KB9 a voulu revenir au Qatar pour poursuivre le tournoi, ne serait-ce que disputer les phases à élimination directe. Une décision tuée dans l’œuf par son sélectionneur Didier Deschamps qui a dit niet à son attaquant. Une grosse désillusion pour le buteur madrilène qui a précipité la fin de sa collaboration avec l’équipe tricolore.

Karim Benzema a appris à son retour à Madrid que sa blessure était très "petite" et qu'il aurait même pu jouer le dernier match de la phase de groupes. — REAL MADRID – VRAI MERENGUE (@VraiMerengue) December 19, 2022