Le Real Madrid sanctionne Valverde et Tchouaméni après leur altercation

Le Real Madrid a clos la procédure disciplinaire visant Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Les deux milieux de terrain, qui ont présenté leurs excuses au club et à leurs coéquipiers, écopent d’une lourde amende financière après leur altercation à l’entraînement.

Le Real Madrid a officiellement clos la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni après leur altercation survenue cette semaine à l’entraînement. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club madrilène a indiqué que les deux milieux de terrain avaient été entendus par l’enquêteur chargé du dossier et avaient exprimé leurs regrets concernant les événements.

Selon le Real Madrid, les deux joueurs ont reconnu leurs torts et présenté des excuses mutuelles à l’issue de leur audition. Le club précise également qu’ils ont tenu à s’excuser auprès de l’institution, de leurs coéquipiers, du staff technique ainsi que des supporters madrilènes. Toujours d’après le communiqué, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont déclarés prêts à accepter toute sanction décidée par la direction du club.

Afin de mettre un terme définitif à cette affaire interne, le Real Madrid a finalement choisi de sanctionner les deux joueurs d’une amende financière de 500 000 euros chacun. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu autour du vestiaire madrilène ces derniers jours, marqué par plusieurs incidents et altercations relayés par la presse espagnole.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026





