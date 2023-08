Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Vinicius Junior

Selon AS, le remplaçant de Vinicius Jr, blessé et absent plusieurs semaines, sera Rodrygo. Le média espagnol met en avant la récente progression du jeune ailier du Real Madrid, qui aura plus de responsabilités avec l’absence de son compatriote.

La saison actuelle n’a pas souri au Real Madrid, qui fait face à une série de blessures qui semblent presque relever d’une malédiction. Depuis le début de la campagne, des joueurs clés tels que Courtois, Militao et Güler ont été contraints de rejoindre l’infirmerie. Malheureusement, la liste des infortunés s’est encore allongée avec l’ajout de Vinicius Junior, qui devra rester hors des terrains pendant une période allant d’un mois à un mois et demi. Étant donné son rôle vital dans le secteur offensif madrilène, cette absence ne peut qu’impacter l’équipe.

Le quotidien AS a mis en avant un joueur qui semble destiné à prendre un tout nouveau rôle dans cette période difficile : Rodrygo. Dans un article récent, le journal revient sur la transformation de l’ailier et soutient qu’il est désormais prêt à assumer les responsabilités offensives majeures de l’équipe dirigée par Ancelotti. Avec l’absence de recrues prévues dans le secteur offensif pour pallier ces blessures en cascade, la charge de l’animation de l’attaque madrilène reposera sur les épaules de Rodrygo et de Jude Bellingham, très en vue en ce début de saison.

- Publicité-

Dans ce contexte, Rodrygo est appelé à jouer un rôle crucial dans l’orchestration des mouvements offensifs du Real Madrid. Le jeune joueur devra exploiter son potentiel et sa polyvalence pour créer des opportunités de but et maintenir le niveau de performance de l’équipe à un niveau élevé. En tant que feu follet brésilien, Rodrygo possède les qualités techniques et la créativité nécessaires pour faire la différence sur le terrain et assuré idéalement le remplacement temporaire de Vini.

Le journal a également mis en lumière d’autres options disponibles pour combler le vide laissé par Vinicius Junior. Parmi elles, Joselu semble être un choix viable en tant que renfort offensif, prêt à apporter sa contribution à l’équipe lorsque cela est nécessaire. Un autre joueur qui pourrait jouer un rôle inattendu est Brahim Diaz, revenu au club cet été après un prêt réussi à l’AC Milan. Sa polyvalence et sa capacité à jouer sur les ailes pourraient être mises à profit dans cette période de crise.

Articles similaires