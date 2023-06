Le rappeur masqué Togbè Yéton candidat au CEP ? L’annonce qui étonne la toile

Le rappeur masqué Togbè Yéton a annoncé ce week-end qu’il est candidat au CEP session de juin 2023 au Bénin.

Après une année de cours du soir, le rappeur cagoulé Togbé Yéton planche ce lundi 5 juin 2023 pour le CEP 2023. L’annonce a été faite par l’artiste lui même sur son compte Facebook.

« Je compose le lundi, priez pour moi les fans. Après les cours du soir, la maitresse a proposé que je passe le CEP. Donc, je suis en pleine révision actuellement », a écrit Togbè Yéton samedi dernier en langue nationale Fongbé [« Oun do zêzamin do lindi. Mi ha yèhwé noun mi lé fan. Koudixoi ô matché bô mêtlêx tché dô oun do nan blo zêzamin dé cépé. Donkou ô oun do rlévizon blo wê wêzon mi bamikpo kpêdé »].

Une nouvelle accueillie à cœur joie par les fans qui pensent pouvoir désormais échanger en français avec leur artiste. Mais ces derniers s’étonnent en raison du niveau d’étude de Togbè Yéton qui est à ce jour incapable de faire une phrase (Sujet, verbe, complément) en français.

Comme pour confirmer son annonce, très tôt ce matin où démarre la composition de l’examen du CEP sur toute l’étendue du territoire national, Togbè Yéton a rassuré ses fans qu’il est déjà dans son centre de composition. « Je suis la bas depuis des heures », a-t-il rassuré.

Togbè Yéton est un phénomène artistique qui marque le showbiz béninois depuis des années. Son masque crée un certain suspens de curiosité de la part du public. Il y a environ 6 ans, Florent Mahougnon, activiste et promoteur culturel avait dévoilé l’identité de Togbè Yéton.

Selon lui, le vrai Tôgbê Yeton est Isdine Djogan alias Dean Weezi. Mais le masque étant un concept, c’est un autre visage qui s’y cacherait désormais. D’après l’actuel prétendu Togbè Yéton, l’ultime condition pour connaître son visage et son identité est de se rendre dans son couvent pour des rituels appropriés.

