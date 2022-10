Le rappeur britannique Perm tué dans une fusillade entre gangs à Londres

Le rappeur britannique et fils d’un grand promoteur de boxe, Perm, a été abattu dans une « rixe » mortelle entre gangs à Londres dans la région de Railton Road, dimanche 30 octobre 2022.

Perm, le fils de Dean Whyte, un ami proche du poids lourd de boxe britannique Dillian Whyte, a été abattu à Brixton la nuit dernière à la suite d’une fusillade survenue entre deux gangs. Selon les informations, la rixe a également coûté la vie à un chauffeur-livreur, Guilherme Messias Da Silva, qui conduisait son scooter de livraison lorsqu’il a été percuté par un véhicule contenant le rappeur.

Selon la police, deux voitures étaient impliquées dans une poursuite lorsque l’une d’entre elles a heurté un cyclomoteur et un certain nombre de voitures garées. Un homme est ensuite sorti de la voiture accidentée avant d’être abattu par son bourreau alors qu’il courrait pour se sauver.

Après une descente sur les lieux, les policiers ont retrouvé les deux hommes blessés dans une marre de sangs. Malheureusement, ils ont été tous les deux morts sur le champs par les ambulanciers. Les habitants témoins de la scène ont affirmé que 12 coups de feu avaient été tirés lors de la fusillade.

Pour rappel, Perm faisait partie des « pionniers du rap au Royaume-Uni ». Il a sorti 12 singles et EP sur Spotify. Sa chanson la plus populaire « Whats All The Talk About? » a cimulé à la date d’aujourd’hui 57 049 écoutes.