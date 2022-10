« Le Procureur m’a libéré à cause de… », Dezy Dokui revient sur son scandale à la finale Tchin-Tchin

De passage dans les locaux de la radio Fréquence 2, la danseuse Dezy Dokui, qui a échappé à la prison après sa prestation osée à la finale du tournoi Tchin Tchin 2022, a fait de nouvelles confidences.

Dezy Dokui s’est retrouvée sous les feux des projecteurs depuis sa prestation à la finale du tournoi Cam Tchin Tchin initié par le jeune Jonathan Morrison. Lors de la finale de cet évènement, la danseuse en pleine prestation s’est permise de secouer ses fesses devant un policier en exercice de ses fonctions.

Après la scène, la chanteuse a été arrêtée et déférée devant le parquet, avant de recouvrir sa liberté à la suite d’une courte garde à vue. Invitée pour une émission sur Radio Fréquence 2, Dezy Dokui qui affirme avoir retenu la leçon, a finalement expliqué la raison pour laquelle elle a été libérée par le procureur.

« Le procureur m’a demandé si j’avais des enfants. Je lui ai répondu que j’en avais deux. L’aînée a 9 ans et la dernière a 1 an. Il m’a dit de penser dorénavant à mes enfants avant de poser certains actes. Et qu’à cause de mes enfants, il me libère. Quand j’ai regagné la maison, c’est avec des pleurs que mon enfant de 1an m’a accueillie. L’enfant avait certainement l’intuition que je revenais de loin« , a-t-elle indiqué.

Dezy Dokui qui était aux côtés de sa collègue de scène, Fatim Diesel a profité par la suite pour lever un coin de voile sur les dessous de leur collaboration avec le jeune Ivoirien Jonathan Morrison, promoteur du tournoi Cam Tchin-Tchin. « C’est avec le cœur que nous avons accepté d’aller soutenir Jonathan Maurisson quand notre manager nous y a envoyées la toute première fois. Jonathan nous a rappelées pour deux autres prestations. Il nous a remis la somme de 20.000 à la première invitation et à la finale, 40.000 comme transport« , a-t-elle révélé.

Et d’ajouter: « Au moment où nous avons été interpellées par la police, Jonathan était reçu par Eric Taba, le chef de cabinet du Président de la République. Donc, il était aussi occupé. C’est certainement pour cela qu’il ne nous a pas passé un coup de fil pour, ne serait-ce que nous témoigner son soutien. C’est vrai que son coup de fil nous aurait mis du baume au coeur. Mais ce n’est pas bien grave. Il n’était pas non plus obligé de le faire. Car tout ce que Dieu fait, est bon. Le Tchin-tchin était très suivi. Donc, c’était aussi une plateforme de promotion pour nous« , a-t-elle confié avant de signaler qu’elles ont gagnés en visibilité et en sollicitations après ce scandale.