Le président vénézuélien Maduro condamne les actions israéliennes à Gaza et appelle à un cessez-le-feu

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé Israël de commettre un « génocide » en bombardant aveuglément des bâtiments civils dans la Bande de Gaza. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une solution basée sur les résolutions des Nations Unies.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a vivement condamné les actions d’Israël dans la Bande de Gaza, qualifiant les bombardements de « génocide » et déplorant les pertes civiles massives. Il a exprimé son inquiétude face aux destructions considérables causées aux zones densément peuplées et aux vies humaines perdues depuis le début des hostilités.

Maduro a déclaré lors d’un événement local que « Israël bombarde sans discernement les bâtiments civils à Gaza, bombardant partout et tuant des enfants et des femmes chaque jour ». Il a également appelé « tous les musulmans, chrétiens et juifs du monde à exiger que les Nations Unies parviennent à un cessez-le-feu urgent dans la région ».

Le président vénézuélien a exprimé son soutien continu au peuple palestinien et à une solution à deux États pour résoudre le conflit. Il a également salué la position du président turc Recep Tayyip Erdogan sur la question israélo-palestinienne et a souligné la nécessité de parvenir à une paix durable et juste conformément aux résolutions des Nations Unies.

Maduro a même évoqué la possibilité que le président Erdogan joue un rôle dans la médiation d’un cessez-le-feu et la recherche d’une paix durable.

Les hostilités actuelles ont débuté après le lancement par le Hamas et d’autres factions palestiniennes à Gaza de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », en réponse aux provocations à Jérusalem-Est occupée. En réaction, l’armée israélienne a lancé l’opération « Épées de fer », entraînant des raids intensifs dans la bande de Gaza.

Le bilan humain de cette escalade du conflit est alarmant, avec un nombre croissant de morts et de blessés des deux côtés. Les appels à un cessez-le-feu immédiat se multiplient de la part de la communauté internationale, et la situation demeure préoccupante alors que les hostilités se poursuivent.