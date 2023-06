Le président ougandais Yoweri Museveni testé positif au COVID-19

Le président Yoweri Museveni de l’Ouganda a été testé positif au COVID-19 après avoir développé de légers symptômes grippaux. Malgré son infection, il est en bonne santé et continuera d’exercer ses fonctions présidentielles tout en suivant un traitement approprié.

Le président Yoweri Museveni de l’Ouganda a été testé positif au COVID-19, a confirmé un haut responsable du ministère de la Santé. Cette annonce survient après que le président ait ressenti de légers symptômes grippaux, poussant les autorités à lui faire passer un test de dépistage.

Diane Atwine, secrétaire permanente du ministère de la Santé, a déclaré sur Twitter : « Aujourd’hui, le président a été testé positif au COVID-19. Il a été testé positif après avoir développé de légers symptômes grippaux. Cependant, il est en bonne santé et continue à exercer ses fonctions normalement tout en respectant les procédures opérationnelles standard ».

Malgré son infection, le président Museveni reste en bonne santé et poursuivra ses fonctions présidentielles. Il bénéficie d’un suivi médical approprié et suit les protocoles de traitement recommandés pour les personnes atteintes du COVID-19.

L’Ouganda, comme de nombreux autres pays, fait face à la pandémie de COVID-19 depuis plus d’un an. Les autorités sanitaires ont mis en place des mesures préventives rigoureuses pour endiguer la propagation du virus, notamment des campagnes de sensibilisation, des protocoles de distanciation sociale et des programmes de vaccination.

La nouvelle de l’infection du président Museveni a suscité des inquiétudes quant à la propagation potentielle du virus au sein du gouvernement et de la population. Les responsables sanitaires et les équipes médicales travaillent en étroite collaboration pour effectuer des tests et identifier d’éventuels cas contacts, afin de prendre des mesures appropriées pour contenir la propagation du virus.

