Le Président autoproclamé du Mali Ibrahim Camara, porté disparu après sa déclaration

Selon les informations, Ibrahim Camara, qui s’est autoproclamé président de la transition civile du Mali depuis la Côte d’Ivoire, a disparu alors que la police ivoirienne a tenté de l’auditionner.

La police ivoirienne s’est rendue au domicile de l’opposant malien en exile, Ibrahim Camara, pour l’auditionner après que celui-ci a fait une annonce devant la presse pour se déclarer président du Mali et annoncer la mise en place prochaine d’un gouvernement de transition pour organiser des élections dans six mois.

Selon un rapport du journaliste de RFI, Serge Daniel, le président autoproclamé avait déjà pris la poudre d’escampette avant l’arrivée des flics. Ibrahim Camara, aurait selon la même source, quitté la Côte d’Ivoire en douce après son annonce. Pour le moment, aucune nouvelle de l’opposant n’est encore disponible.

Plus tôt samedi, Camara avait déclaré « je suis le nouveau Président de la Transition civile du Mali…..Elle commence dès ce dimanche 27 février et nous organiserons des élections dans 6 mois. Nous allons former à partir du 27 février à minuit un gouvernement civil de transition qui va conduire le pays vers des élections générales dans un délai de six mois ».

Une déclaration qui intervient alors que la CEDEAO est en plein pourparlers avec les autorités de la transition au Mali pour se mettre d’accord sur la durée de la transition. Selon les indiscrétions, les deux parties seraient sur une base de 12 à 16 mois pour l’organisation d’élections au Mali.