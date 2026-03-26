Le parti Nouvelle Force Nationale apporte officiellement son soutien à la candidature de Romuald Wadagni

Le parti Nouvelle Force Nationale (NFN), dirigé par Wilfried Appolinaire Avognon, a officiellement décidé d’apporter son soutien à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle béninoise d’avril 2026. La décision a été entérinée lors du dernier Conseil national du parti, réuni à Cotonou, et a été rendue publique à l’issue des travaux.

La déclaration finale a été lue par le secrétaire général du parti, Moïse Kpogla Anago, qui a expliqué les raisons de ce choix. Selon lui, l’analyse comparative des programmes de société présentés par les candidats a révélé une forte convergence entre les orientations défendues par le NFN et celles du projet de société de Romuald Wadagni, qu’il a estimée à près de 80 %. Ce degré d’alignement élevé justifierait, selon le parti, l’option de soutien stratégique à cette candidature.

Précédemment membre du cadre de concertation de l’opposition et ensuite de la coallition « La 3è voix », le parti Nouvelle force nationale qui a combattu la gouvernance du président Patrice Talon marque désormais son soutien à son ministre des finances désigné pour la succession de son mentor.

L’élection présidentielle est fixée au 12 avril 2026 au Bénin. Elle intervient dans un climat politique marqué par une recomposition des alliances et une quête d’adhésion autour de projets porteurs d’alternatives crédibles pour les sept prochaines années. Cette présidentielle fait suite à un cycle électoral dynamique, notamment les législatives de janvier 2026, qui ont redessiné le paysage politique national.

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Deux duos de candidats ont été officiellement retenus pour concourir à la magistrature suprême. Romuald Wadagni, ministre des Finances et personnalité de premier plan, conduit l’un des tickets avec Mariam Chabi Talata comme colistière. L’autre duo en lice est celui de Paul Hounkpè, accompagné de Judicael Hounwanou.

Une stratégie politique assumée

Pour le NFN, ce soutien ne va pas seulement dans le sens d’une simple alliance électorale. Il traduit, selon Moïse Kpogla Anago, une adhésion profonde aux orientations politiques et aux priorités définies dans le projet de société de Romuald Wadagni.

La convergence autour de thèmes clés tels que la gouvernance, l’emploi des jeunes, la diversification économique et la consolidation de l’État de droit a constitué le cœur du raisonnement qui a conduit à ce positionnement stratégique.

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