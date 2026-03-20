Le parti LD en conseil national le 21 mars pour trancher sur un soutien à la présidentielle

Privé de candidature à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le parti Les Démocrates s’accorde un dernier temps de décision.

Réunie le 13 mars à Cotonou, sa coordination nationale a annoncé la tenue d’un conseil national le samedi 21 mars, destiné à arrêter une position officielle sur un éventuel soutien à l’un des duos en lice.

Écarté du Parlement et des conseils communaux pour les sept prochaines années, affaibli par une série de démissions dont celle de son président d’honneur Boni Yayi, le parti refuse néanmoins de se placer hors-jeu. Les responsables réunis vendredi dernier ont validé le principe d’échanges directs avec les candidats à la présidentielle qui en feraient la demande, ouvrant la voie à une stratégie de repositionnement à trois semaines du scrutin.

Cette ouverture a déjà produit un premier signal politique. La coordination nationale a officiellement pris acte d’une demande d’audience formulée par la Force cauris pour un Bénin émergent.

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Rien n’est toutefois décidé à la suite des échanges qu’il y a eu entre les responsables des deux formations politiques. Les discussions engagées devront faire l’objet d’un rapport détaillé, qui sera soumis à l’appréciation du conseil national le 21 mars.

C’est à l’issue de cette session que Les Démocrates devraient clarifier leur ligne : soutenir le duo de la mouvance présidentielle conduit par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata ou rallier le ticket FCBE porté par Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou, ou encore choisir de rester en retrait du scrutin présidentiel.

À défaut de candidat, le parti joue désormais une carte politique décisive : celle de son poids symbolique et militant, dans une présidentielle où chaque ralliement compte.