Le Pape appelle les commanditaires des violences en RDC à faire taire les armes

En visite en République Démocratique du Congo (RDC) depuis mardi, le Pape François s’est exprimé sur la situation sécuritaire du pays, appelant les commanditaires des violences en RDC à faire taire les armes, et mettre fin à la guerre.

La situation sécuritaire de la RDC est l’un des sujets sur lesquels beaucoup attendaient le Pape François. Et sans surprise, le Souverain Pontife n’a pas botté en touche cette préoccupation du peuple congolais qui a fait massivement le déplacement pour l’accueillir. Dans son message mercredi, le Pape a appelé à une cessation des hostilités meurtrières dans l’Est de la RDC.

« J’adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en République Démocratique du Congo, en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l’exploitation illégale des biens de ce pays et le sacrifice cruel de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang, faites taire les armes, mettez fin à la guerre », a demandé le Pape François.

« Aimer son peuple, ce n’est pas nourrir de haine envers les autres. Au contraire, aimer son pays c’est refuser de se laisser entraîner par ceux qui incitent à recourir à la force. C’est un tragique mensonge : la haine et la violence, à plus forte raison pour ceux qui sont chrétiens, ne sont jamais acceptables, jamais justifiables, jamais tolérables », a insisté le Pape François.

La situation sécuritaire dans l’Est de la RDC s’est nettement aggravée depuis que les rebelles du M23 ont lancé une grande offensive avec la prise de contrôle de plusieurs autres territoires. La RDC qui accuse le M23 d’être soutenu par le Rwanda, essaie tant bien que mal de repousser les insurgés.

Mardi, dans son premier message en RDC, le Pape a dénoncé l’actuel « colonialisme économique » des Occidentaux sur le continent africain en général et au Congo en particulier.