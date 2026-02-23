Le nouveau robot IA de Dyson arrive avec un cadeau

Dyson présente le Spot+Scrub Ai, un robot domestique hybride qui combine aspiration, lavage et intelligence artificielle pour traiter taches et salissures. Équipé d’une caméra HD et d’un système d’IA capable d’identifier plus de 190 types d’objets, taches et salissures , l’appareil adapte sa puissance et son comportement pour intervenir de manière ciblée sur sols durs et tapis, tout en proposant une station d’accueil automatisée destinée à contenir les déchets et l’eau usée.

Dyson présente le Spot+Scrub Ai, un robot domestique hybride qui combine aspiration, lavage et intelligence artificielle pour traiter taches et salissures. Équipé d’une caméra HD et d’un système d’IA capable d’identifier plus de 190 types d’objets, taches et salissures, l’appareil adapte sa puissance et son comportement pour intervenir de manière ciblée sur sols durs et tapis, tout en proposant une station d’accueil automatisée destinée à contenir les déchets et l’eau usée.

Le constructeur met en avant plusieurs spécifications techniques notables : une puissance d’aspiration annoncée à 18 000 Pa, un rouleau lavant auto-nettoyant et un apport d’eau chaude continu pour améliorer l’efficacité sur les taches incrustées. Une brosse extensible facilite le nettoyage des bordures et des zones difficiles d’accès. Le robot est également doté d’un faisceau lumineux vert censé révéler la poussière invisible tout en préservant les yeux sensibles.

La station d’accueil cyclonique qui accompagne le Spot+Scrub Ai est décrite comme capable de stocker la saleté jusqu’à 100 jours, de vider automatiquement les débris et de stériliser l’eau grâce à des ions d’argent. Dyson indique que ce système assure une vidange sans perte d’aspiration et un entretien réduit pour l’utilisateur.

Navigation, personnalisation et intégration connectée

Pour la cartographie et la navigation, le robot utilise un module LiDAR qui permet de dresser une carte précise des pièces, d’éviter les obstacles et de respecter des zones interdites. Le LiDAR fonctionne par balayage laser pour mesurer distances et formes, ce qui aide l’appareil à adapter ses trajectoires et ses modes selon les surfaces rencontrées.

L’interface mobile MyDyson offre des réglages fins : définition de zones ciblées, choix de l’intensité d’aspiration, fréquence des passages, niveau d’eau pour le lavage et paramètres de puissance. L’utilisateur peut aussi programmer le robot pour éviter les tapis pendant les cycles de lavage ou pour contourner des liquides détectés sur le sol. Le produit est compatible avec les assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Home), selon les informations communiquées par la marque.

Dyson met en avant des caractéristiques de sécurité et de confidentialité : une analyse en temps réel, une lumière douce destinée aux environnements domestiques et un « système sécurisé sans cloud » pour le traitement local de certaines données. La marque précise également que le robot adapte sa puissance sur tapis et privilégie le lavage à l’eau chaude sur les sols durs.

Dans le cadre du lancement commercial sur Dyson.fr, la marque propose actuellement une offre commerciale associée : pour l’achat du Spot+Scrub Ai, Dyson offre l’aspirateur à main Car+Boat, indiqué à une valeur de 279 € dans la communication produit.