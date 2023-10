Le nombre de victimes des attaques israéliennes sur Gaza s’élève à 1.537 avec 40% d’enfants

Le nombre de victimes des attaques des forces israéliennes sur la bande de Gaza palestinienne est passé à 1.537. Ces données ont été fournies par le ministère palestinien de la Santé.

« Dans la bande de Gaza, 1.537 personnes ont été tuées lors d’attaques israéliennes, 6.612 ont été blessées « , indique le rapport. Le ministère de la Santé a également noté que 32 Arabes avaient été tués et plus de 600 Palestiniens avaient été blessés en Cisjordanie au cours des journées d’escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens.

Il y a quelque temps, un représentant du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que jusqu’à 1.000 habitants de l’enclave palestinienne se rendaient chaque jour à l’hôpital pour des blessures subies lors des bombardements et des tirs d’artillerie de l’armée israélienne sur Gaza.

Environ 40% d’enfants

Ghassan Abu-Sittah, chirurgien militaire travaillant dans la bande de Gaza, affirme que 30 à 40% des personnes blessées par les frappes israéliennes sur l’enclave sont des enfants.

« Les enfants représentent 30 à 40% des personnes blessées lors des récentes frappes aériennes israéliennes », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNN. La grande majorité des blessés se trouvent sous les décombres de leurs maisons, a-t-il ajouté. « Toutes ces blessures nécessitent une intervention chirurgicale […], les enfants dont le corps va grandir auront besoin de plusieurs interventions chirurgicales […] tout au long de leur vie », a ajouté le chirurgien.

Plus tôt, Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, a déclaré que le système de santé était au bord de l’effondrement et ne pouvait pas gérer le nombre de blessés dus aux frappes israéliennes.

La situation au Moyen-Orient s’est fortement aggravée à la suite de l’infiltration armée de militants du Hamas en Israël depuis la bande de Gaza. Le Hamas considère cette attaque comme une réponse aux actions menées par les autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a décrété un blocus total de la bande de Gaza et a entamé des frappes contre celle-ci et contre certaines parties du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. Parmi les Palestiniens, plus de 1.300 ont été tués et plus de 6.000 blessés, parmi les Israéliens, jusqu’à 1.500 ont été tués et près de 4.000 blessés.