Le Nigéria renforce sa législation contre la fabrication d’explosifs artisanaux

Le Sénat nigérian a adopté un projet de loi visant à punir de prison à vie les fabricants d’explosifs artisanaux dans le pays, en réponse à la recrudescence des attaques terroristes et des violences armées.

Le Nigéria a été confronté ces dernières années à une série d’attaques terroristes perpétrées par des groupes tels que Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), ainsi qu’à des violences armées impliquant des gangs dans différentes régions du pays. La majorité des explosifs utilisés dans ces attaques sont fabriqués artisanalement à partir de nitrate d’ammonium et d’urée, des produits chimiques facilement accessibles au Nigéria.

Dans ce contexte, le Sénat nigérian a adopté un projet de loi qui prévoit la peine de prison à vie pour les personnes impliquées dans la fabrication illégale d’explosifs. Cette décision marque une évolution significative dans la législation nigériane contre la criminalité liée aux explosifs, et devrait contribuer à renforcer la sécurité du pays.

La loi sera désormais débattue à la Chambre des représentants, et devrait être adoptée dans les prochains mois si elle est approuvée. Elle vise à dissuader les individus impliqués dans la fabrication et la distribution d’explosifs artisanaux, ainsi qu’à assurer la sécurité des citoyens nigérians.

La décision du Sénat nigérian de renforcer sa législation contre la fabrication d’explosifs artisanaux témoigne de l’engagement du pays à lutter contre le terrorisme et la violence armée. En prenant des mesures pour prévenir la fabrication et l’utilisation illégales d’explosifs, le Nigéria espère améliorer la sécurité de ses citoyens et contribuer à la stabilité de la région.