Le Nigéria annonce ouvrir le marché de la CEDEAO et africain au Vietnam

Du 5 au 7 décembre, le vice-président nigérian, Yemi Osinbajo, a effectué une visite à la République socialiste du Vietnam. En dehors d’un accord de coopération en matière de défense signé par les deux pays, le gouvernement nigérian a annoncé son intention de faire en sorte que le Vietnam utilise le Nigeria comme porte d’entrée sur le marché africain.

À l’invitation de son homologue vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, le vice-président du Nigéria, Yemi Osinbajo, effectue une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 décembre. Lors de leur entretien, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et son homologue Yemi Osinbajo ont salué les avancées des relations bilatérales dans les domaines de la politique et de la diplomatie, du commerce et de l’investissement. Le Vietnam et le Nigéria sont prêts à servir de pont l’un à l’autre pour nouer des relations avec des organisations régionales telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l »Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) qui regroupe 10 Etats membres.

Le Nigeria, la nouvelle porte d’entrée du Vietnam

Le gouvernement nigérian, dans le but de stimuler le commerce avec l’Asie du Sud-Est et de maximiser l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), a annoncé des plans pour que le Vietnam, exportateur de 336 milliards de dollars, utilise le Nigeria comme porte d’entrée sur le marché africain.

Le vice-président Yemi Osinbajo, dans une déclaration faite lundi 5 décembre, a déclaré que le Nigéria soutiendra les efforts du Vietnam pour établir des relations avec la CEDEAO et qu’il est prêt à signer des accords commerciaux et industriels. Il a souligné que le Nigeria est la plus grande économie d’Afrique, ce qui place le pays au centre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui ouvre le commerce dans ce qui deviendra la plus grande zone de libre-échange du monde.

« Nous pensons que le Nigeria, en tant que porte d’accès au reste de l’Afrique, est stratégique, nous pensons que le Vietnam verra l’opportunité d’utiliser le Nigeria comme une étape vers « The African Free Trade Zone » (AFTZ) ». Le Nigeria soutiendra certainement les efforts du Vietnam pour établir des relations avec la Communauté économique de la CEDEAO », a-t-il ajouté. Les vice-présidents des deux pays ont assisté à la signature d’un accord de coopération en matière de défense.